كاوست تتعاون مع «علم للأبحاث والابتكار» في تطوير البرامج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ثول

أبرمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» بثول أمس اتفاقية تعاون مع شركة علم للأبحاث والابتكار، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والرائدة في قطاع الحلول الرقمية في السعودية، في مجال تطوير البرامج والفعاليات التعليمية المشتركة.

ومثل «كاوست» في التوقيع على الاتفاقية نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية الدكتور كيفين كولين، فيما مثل شركة علم نائب الرئيس التنفيذي المهندس عامر القحطاني، حيث سبق للجهتين أن تعاونتا في 2018 عبر تنظيم محفلين علميين في حرم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ركزا على مسائل الطاقة وحلول المدن الذكية، كما رعت «علم» مشاركات طلبة كاوست في ملتقى هاكاثون جانكشن العلمي، الأكبر في أوروبا نهاية العام نفسه.

وأوضح كولين أن تبادل المعرفة مع المؤسسات المتخصصة محور مهم تركز عليه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، على اعتبار أن التنمية الاقتصادية جزء أساسي من مهمة الجامعة، مشيرا إلى أن اتفاقية التعاون هذه ستقدم فرصا جديدة ومثيرة للتدريب على ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير المهارات العلمية التطبيقية والمتخصصة، والتي ستؤدي دورا حاسما في خلق اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية، والمساهمة في تحقيق رؤية 2030.

وأكد القحطاني أن الاتفاقية جزء من الاستراتيجية التي تسعى لتشجيع الابتكار، ومنافسة أفضل شركات التكنولوجيا المبتكرة في جميع أبعاد استراتيجيات الابتكار، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الاستراتيجية العالمية في الابتكار، لافتا إلى أن العلاقة الاستراتيجية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في مجالات البحث العلمي، ستؤدي إلى بناء وتشغيل مختبرات رقمية مشتركة، ودعم أفكار الطلاب وابتكاراتهم عبر الاستثمار فيها وتحويلها إلى واقع، وإعداد برامج تدريبية تعاونية متخصصة للطلبة المتدربين، وكذلك دعم الجامعة في الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار والإبداع.