بعد وقف استيراد البصل المصري.. موردون: الإنتاج المحلي يغطي الطلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكد مستوردون للبصل المصري الذي تم حظر استيراده أخيرا على خلفية نتائج فحص مخبرية لعينات منه أثبتت تلوثها بمتبقيات مبيدات محظورة عالميا، أن البصل المصري لا يشكل سوى 20% من الكميات المستوردة، والتي يمكن تعويضها بكميات من البصل المحلي الذي شهد في الفترة الأخيرة زيادة في الإنتاج، وكذلك الهندي واليمني.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظرت استيراد البصل المصري بشكل موقت كنتيجة للتحاليل التي تم التوصل إليها بعد سحب عينات.

الكيلو بريال ونصف الريال

وأفاد تاجر الفواكه والخضراوات بالمنطقة الشرقية مالك الفرج بأن السوق متشبع في الوقت الحاضر بالبصل المتعدد المصادر وبنسبة تصل إلى 200%، وهو ما خفض الأسعار إلى مستويات متدنية جدا حتى وصل الكيلو إلى ريال ونصف الريال، لافتا إلى أن مجموعة المستوردين أوقفت الاستيراد فورا.

منافسة لصالح المستهلك

وأكد المورد علي السند عدم تأثر السوق بانقطاع الاستيراد من إحدى الدول، حيث إن توفير بعض الإنتاج هو من باب إيجاد بدائل متنافسة لصالح المستهلك، منوها إلى أن إنتاج البصل المحلي يزيد بشكل ملحوظ في فصل الشتاء.