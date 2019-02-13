1.5 مليون تسوية لإنهاء مشكلة 29 عاملا هنديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أسهم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية في تحسين أوضاع عمالة هندية في 3 شركات بالمنطقة، من بينها إنهاء مشكلة 29 عاملا يعملون لدى إحدى الشركات بتسوية بلغت 1.5 مليون ريال.

وأكد مدير عام الفرع عبدالرحمن المقبل خلال لقائه أمس الملحق بالسفارة الهندية بالرياض دي غامبهير والمستشار الهندية ديش بندو بهاتي، متابعة الشكاوى للموظفين سواء كان أحدهم مواطنا أو وافدا، مبينا أن مكاتب العمل تتلقى شكاوى الموظفين وتتعامل معها مباشرة لحل الإشكالات وإنهاء المتأخرات وفق الضوابط والأنظمة الخاصة بالعمل، خاصة فيما يتعلق بجانب الحقوق.

وأوضح أنه فيما يخص أوضاع العمالة في 3 شركات بالشرقية فقد تم صرف الأجور وتقليص التأخير، والإسراع في منح الخروج النهائي للراغبين فيه، مع التأكد من توفر الرعاية الإنسانية والصحية لعمالة الشركات، وتجديد الإقامات للعمالة الراغبة في مواصله العمل، وهي تحت مسؤولية المنشأة، إضافة إلى المستحقات.

وأشار إلى أن مكتب العمل بمحافظة الخبر أنهى مشكلة 29 عاملا يعملون لدى إحدى الشركات من خلال تسوية بلغت 1.5 مليون ريال، حيث عمل مكتب عمل الخبر على حلها حتى الـ11 من مساء أمس الأول، وتضمنت المصالحة تنفيذ طلبات العمالة للراغبين بالاستمرار في العمل أو نقل الكفالة، والمغادرة لبلد من يرغب في ذلك.