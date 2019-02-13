ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 25.5 مليار دولار خلال 2018

اليوم الجديد
تمثل تحويلات المصريين في الخارج قيمة حقيقية، حيث تعد أحد روافد العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري والداعم الرئيسي للاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، إضافة إلى كل من إيرادات قناة السويس، ودخل السياحة، والصادرات، وهذه الروافد تستخدمها الحكومة في تلبية الطلب للعملة الصعبة لدى البنوك الحكومية، فضلًا عن توفير السيولة المادية للمستثمرين العرب أو الأجانب، كذلك سداد الديون المستحقة للجهات المانحة، إضافة لزيادة الاحتياطي النقدي.
وأعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، في بيان له، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين...
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