شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يغلق على ارتفاع جديد - تحليل صباحي - 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) على ارتفاع جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.87% بما يعادل 47.48 نقطة ، وذلك في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 5600.00 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 5391.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5391.00 ومستوى المقاومة 5560.00 .