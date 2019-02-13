شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط ثبات مستوى الدعم المحوري 8502.92 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.67% بما يعادل 56.93 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 8725.50 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 8502.92 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8502.92 ومستوى المقاومة 8725.50 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 107
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 65
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عدد أسهم الشركات الثابتة 16
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عدد أسهم الشركات المتداولة 188
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