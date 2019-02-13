شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) ينخفض لرابع جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 2484 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر منذ منتصف شهر يناير من العام الحالي، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر "Price ROC" مما نتوقع معه ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم الحالي عند 2450 نقطة كمستوى اول ثم 2200 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2530 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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