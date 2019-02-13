شكرا لقرائتكم خبر عن أبيار يرتفع بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أبيار للتطوير العقاري (Abyaar) في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.35% بما يعادل 0.40 نقطة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 16.60 ، ليستهدف مستوى المقاومة 19.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.30 ومستوى المقاومة 18.20 .