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شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مدينة المعرفة (4310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.50 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 9.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 10.50 .
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