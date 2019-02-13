شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي - 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أمانة للتأمين (8310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند من جديد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.20% بما يعادل -0.22 ريال ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.07 ، طيلة ثبات الدعم 18.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.54 ومستوى المقاومة 20.00 .

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