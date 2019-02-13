«سوق السفر» يستضيف «قمة الصناعة الفندقية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ريد ترافيل إكزيبشنز» المنظمة لمعرض سوق السفر العربي الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 28 إبريل إلى 1 مايو 2019، أنها ستستضيف قمة الصناعة الفندقية الأولى من نوعها كجزء من الأحداث والفعاليات الخاصة المصاحبة لسوق السفر العربي.

وستعقد هذه القمة يوم الثلاثاء 30 إبريل في المسرح العالمي «جلوبال ستيج»، وتحضرها مجموعة من أبرز الخبراء لمناقشة أحدث مشاريع البنية التحتية وفرص الاستثمار والابتكارات الرقمية التي تشكل أبرز المتغيرات التي يشهدها القطاع الفندقي في المنطقة.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة 7,6 مليار دولار أمريكي (27.892 مليار درهم) بحلول عام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 8.5٪ للفترة ما بين 2017 و2020. يأتي هذا النمو مدفوعاً ببعض الأحداث والتطورات المهمة في المنطقة، أبرزها معرض إكسبو 2020 دبي ورؤية السعودية 2030 وغيرها من المبادرات الحكومية التى تهدف إلى تعزيز قطاع السفر والسياحة في منطقة الخليج.

ومن المتوقع أن يرتفع العرض في القطاع الفندقي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6٪ ليصل إلى 183718 غرفة، وفقاً لأبحاث «ألبن كابيتال».

إضافة إلى ذلك، تُظهر بيانات شركة «سميث ترافيل ريسيرتش» أنه من المتوقع إضافة 58761 غرفة فندقية جديدة إلى القطاع الفندقي في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2019. وتحتل دولة الإمارات النسبة الأكبر في هذا النمو بواقع 31517 غرفة فندقية (بنسبة 53%)، تليها السعودية ب 24170 غرفة (41%) ثم عُمان بنحو 2984 غرفة فندقية إضافية (5%).