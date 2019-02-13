شكرا لقرائتكم خبر عن 5.5 مليار التجارة الإلكترونية في دبي بنمو 19 % خلال 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي تحليلاً معمقاً لواقع قطاع التجزئة في الإمارة تتضمن العديد من الأرقام الدقيقة والإحصائيات المفصلة حول مؤشرات النمو والفرص الواعدة في هذا القطاع. وتنطوي الدراسة على مقارنات معيارية تقيس أداء قطاع التجزئة في دبي، وتحلل سلوك المتعاملين، وخيارات الشراء التي يفضلونها، وحجم وطرق الإنفاق، بالإضافة إلى السلع والبضائع التي تحظى بأعلى معدلات الإقبال.

يأتي إصدار هذه الدراسة متزامناً مع انطلاق «قمة التجزئة» التي تنظم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، وذلك بالتعاون مع «غرفة دبي» و«ميدان ون» اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم غد الخميس في فندق «أتلانتس» في دبي بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال والشخصيات البارزة على مستوى قطاع التجزئة من مختلف أنحاء العالم.

5.2 % نمواً سنوياً

بين التحليل الذي أصدرته «غرفة دبي» بناء على البيانات الصادرة من «يورومونيتور انترناشونال» بأن مبيعات تجارة التجزئة في دبي بلغت 142 مليار درهم خلال العام 2018، بنمو سنوي 6.8%. ويحتل قطاع البيع بالتجزئة من المحلات النسبة العظمى 95% في حين تواصل عمليات البيع بالتجزئة من خلال الإنترنت الحفاظ على وتيرة نموها المتسارع وتحقيق قفزات كبيرة. وعلى المدى المتوسط يتوقع أن يحقق قطاع التجزئة في دبي نمواً سنوياً مركباً 5.2% خلال الفترة 2018-2023.واستطاعت العديد من المتاجر الكبرى العاملة في مجال المواد الغذائية والاحتياجات اليومية الحفاظ على تنافسية أسعارها للحد من أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقدر مبيعات التجارة الإلكترونية في دبي بنحو 5.5 مليار درهم في 2018، بنمو 19% مقارنةً بالعام 2017، مع وجود آفاق واسعة لنمو هذا القطاع المتنامي لأنه استحوذ في العام 2018 على حوالي 4% فقط من إجمالي مبيعات التجزئة في دبي. ويأتي نمو التجارة الإلكترونية مدفوعاً بالدعم الحكومي القوي القائم على الالتزام بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً.

وكشف التحليل المبني على بيانات «يورومونيتر» ان مبيعات متاجر البقالة في دبي قدرت ب 47.1 مليار درهم في 2018، مع توقعات بتحقيقها لنمو سنوي مركب يبلغ 5.4% خلال الفترة 2018-2023 لتبلغ مبيعاتها بحلول 2023 حوالي 61.3 مليار درهم.

ولفت التحليل إلى أن مبيعات الملابس والأحذية في دبي في 2018 قدرت بحوالي 26.9 مليار درهم بنمو 3% مقارنةً بالعام 2017، مع توقعات ببلوغها 33 مليار درهم بحلول العام 2023، أي بنمو سنوي مركب يبلغ 4.2% خلال الفترة 2018-2023.

فرص واعدة

قال حمد بوعميم: مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «يواصل قطاع التجزئة في دبي تحقيق المزيد من المكاسب معززاً مكانته كأحد أهم القطاعات المفضلة للاستثمار، ومساهماً رئيسياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة. وتجمع كافة هذه المؤشرات والأرقام على حجم الفرص الواعدة التي سيوفرها هذا القطاع مستقبلاً مدفوعاً بكم كبير من الميزات الإيجابية ومن أهمها التنوع الواسع لهذا القطاع، وتسهيل ممارسة الأعمال، ووجود القوة الشرائية لدى المستهلكين، بالإضافة إلى توفر بنية تحتية متطورة تلبي جميع احتياجات الدعم اللوجستي وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية».

وأضاف: المرونة المقرونة بالتخطيط السليم هي كلمة السر في نجاحنا، وهي ثقافة راسخة على أكثر من مستوى في عملنا. ويبدو هذا الأمر واضحاً فيما يخص قطاع التجزئة لجهة قيام الجهات الحكومية بتوفير البنية التحتية اللازمة سواء لتسهيل التسوق الإلكتروني، أو في إيجاد حلول أكثر سهولة وراحة في إتمام عمليات الدفع من خلال التعاون في هذا المجال مع البنوك. ويترافق هذا مع درجة موازية من المرونة لدى كافة الشركات والمستثمرين العاملين في هذا المجال من حيث قدرتهم على تنويع مصادر الإمداد، والكفاءة العالية في التعامل مع المتغيرات.

المرتبة الأولى

يظهر مؤشر «ماستر كارد» الصادر عام 2018 حول المدن الأكثر زيارة في العالم والذي يشمل تقييم 162 مدينة بأن دبي تتبوأ المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث إنفاق السياح. وتتصدر دبي المؤشرات العالمية من حيث متوسط حجم الإنفاق الإجمالي اليومي (التسوق والخدمات/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ والنشاطات اليومية) والذي وصل إلى 537 دولار لكل سائح يومياً خلال العام 2017، وقد زاد حجم الإنفاق هذا بنسبة قدرها 7.8% خلال العام الماضي ووصل إلى 579 دولاراً يومياً لكل سائح.

مساحات قابلة للإيجار

يتوقع الانتهاء من إنجاز 1.3 مليون متر مربع من المساحات القابلة للإيجار بحلول عام 2020 ليصل إجمالي المساحة في دبي إلى 5.1 مليون متر مربع، وتتضمن قائمة أهم المشاريع التي يتوقع إنجازها خلال هذه الفترة كلا من «نخيل مول» في جزيرة النخلة، و«دبي هيلز مول»، و«ديرة آيلاندس». والأمر الإيجابي هنا يتمثل في أن هذه الإضافات الجديدة ستزيد من مرونة القطاع فيما يخص توفير مساحات البيع بالتجزئة في المراكز التجارية الرئيسية والثانوية. ويشكل هذا عاملاً إيجابياً بالنسبة لأصحاب المتاجر كونه يتيح لهم فرصة الحصول على عقود إيجار ذات مزايا أكبر تساعدهم على الحد من التكلفة وبالتالي إدارة أعمالهم بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية من الناحية الاقتصادية.

تفاصيل المبيعات

أوضح تحليل واقع «التجزئة» في دبي أن مبيعات منتجات العناية الشخصية والمواد التجميلية بلغت14.7 مليار درهم في 2018، بنمو 9% مقارنة بالعام 2017، مع توقعات ببلوغ حجم مبيعات هذه الفئة 19.7 مليار درهم في 2023، بنمو سنوي مركب 6% خلال 2018-2023.

وقدر التحليل نمو مبيعات الأجهزة والأدوات الإلكترونية بنسبة 4% في العام 2018 مقارنة بالعام 2017، مع بلوغها 8.4 مليار درهم، مع توقعات بأن يبلغ النمو السنوي المركب لهذه الفئة 3.1% خلال الفترة 2018-2023 لتصل مبيعاتها إلى 9.7 مليار درهم.

وأوضح التحليل ان مبيعات الأدوات المنزلية والحدائق قدرت بحوالي 7.5 مليار درهم في 2018، بنمو بنسبة 7% مقارنة بالعام 2017، مع توقعات بوصول النمو السنوي المركب خلال الفترة 2018-2023 إلى 4% وتحقيقها مبيعات ب 9.1 مليار درهم بحلول عام 2023.

عروض التنزيلات

أظهر التحليل عوامل ساهمت في تعزيز أداء قطاع التجزئة في الإمارة خلال العام الماضي وأبرزها عروض التنزيلات الضخمة على مدار العام، والابتكار من قبل تجار التجزئة في توفير خيارات ذكية وعروض تنافسية كالتوصيل المجاني وسحوبات وخدمات عملاء مميزة وزيادة ساعات العمل واستخدام التطبيقات الذكية، بالإضافة إلى اقتراب معرض «اكسبو 2020»، واستمرار تدفق السياح مع توفير تسهيلات ممنوحة في الحصول على تأشيرات دخول خاصة للقادمين من روسيا والصين.