«كريدي سويس» يخفض النظرة المستقبلية للأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض بنك «كريدي سويس» النظرة المستقبلية للأسهم العالمية إلى محايدة بدلاً من زيادة في الوزن، نتيجة لعدد من المخاطر قصيرة الآجل.

وقال المصرف السويسري في تقرير أمس الثلاثاء، إن تلك المخاطر تتضمن تقلبات محتملة ذات صلة بالنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والتوترات السياسية في أوروبا، والتي قد تعرض أرباح السوق للخطر.

وقال ميشيل ستروبيك رئيس الاستثمار العالمي بالمصرف: «وفي الوقت الذي لانزال نتوقع فيه إجمالي عوائد جذابة بشكل عام في الأسهم العالمية هذا العام، إلا أننا ندرك وجود مخاطر قصير الأجل متزايدة».

ويرى محلل «كريدي سويس» أن ارتفاع الأسهم منذ بداية العام الجاري، كان مدفوعاً بتغييرات في تقييمات سعر السهم بدلاً من التحسن في آفاق أرباح الشركات.