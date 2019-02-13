شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق تجنب الإغلاق ينهي تذبذب «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: زهير العربي، (وكالات)

انتعشت الأسهم العالمية بقوة أمس، مستفيدة من زيادة التفاؤل بوصول الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى اتفاق في خلافات التجارة، خاصة مع وصول وزير الخزانة الأمريكي إلى الصين أمس؛ لقيادة وفد بلاده في «مفاوضات اللحظة الأخيرة»، قبل انتهاء مهلة الهدنة التي حددها الرئيس الأمريكي بمطلع مارس/ آذار المقبل، قبل تطبيق رسوم إضافية جديدة على المنتجات الأمريكية، وفي ظل ذلك ارتفعت كافة المؤشرات الأوروبية والآسيوية، وكذلك الأمريكية التي حظيت بدعم إضافي من توصل أعضاء بالكونجرس لاتفاق مبدئي من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، ونتائج إيجابية لبعض الشركات المهمة في المؤشرات، لينهي بذلك مؤشر «داو جونز» موجة انخفاض لازمته أربع جلسات متتالية.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس، مع توصل أعضاء الكونجرس لاتفاق مبدئي، من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، وقاد قطاع الطاقة والمالية مكاسب البورصة الأمريكية، كما كان سهما «جولدمان ساكس» و«جي.بي.مورجان» أكبر الرابحين في المؤشر الصناعي «داو جونز» الذي ارتفع 260 نقطة تمثل 1.04%، فيما صعد «ستاندرد آند بورز» بنحو 1%، وزاد «ناسداك» بنسبة 1.10%.

وأعلن مشرعون أمريكيون بارزون أنهم توصلوا لاتفاق مبدئي قد يساعدهم في تجنب الإغلاق الحكومي الجزئي في نهاية الأسبوع الجاري، ويعد يوم الجمعة القادم هو الموعد النهائي أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمشرعين في الكونجرس للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وإلا فستواجه الحكومة إغلاقاً جزئياً جديداً.

وتم الاتفاق المبدئي بعد ساعات مكثفة من المفاوضات المغلقة في مبنى الكابيتول (بناء المقر الرئيسي للسلطة التشريعية الفيدرالية)؛ حيث قام المشرعون بإعادة إحياء المحادثات التي تراجعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، نتيجة النزاع حول مطالب ديمقراطية جديدة للحد من احتجاز المهاجرين، وفي النهاية تراجع الديمقراطيون عن بعض تلك المطالب التي تعرضت لانتقاد الجمهوريين تمهيداً لإتمام اتفاق.

وقال رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ ريتشارد شيلبي، الاثنين، وممثل حزب الجمهوريين، «إن الأمر الذي جعلهم يعودون من جديد للاجتماع معاً هو رغبتهم في ألّا يتكرر الإغلاق من جديد، نقلاً عن صحيفة واشنطن بوست»، أما رئيسة لجنة مخصصات مجلس النواب نيتا لوي والتابعة للحزب الديمقراطي فقالت: «إنها أملت في أن المفاوضين يمكنهم أن ينتهوا إلى صيغة نهائية بحلول يوم الأربعاء»، وأضافت: «البعض سيكون سعيداً والآخر لا، نحن فعلنا أفضل ما يمكننا القيام به».

وفي القارة العجوز، صعدت الأسهم الأوروبية أمس مع ترحيب المستثمرين بمؤشرات على التوصل لحل وسط في المواجهة بشأن تمويل الحكومة الأمريكية ومؤشرات إيجابية بخصوص محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، وارتفع المؤشر داكس الألماني 1.2%، وكاك 40 الفرنسي 1.04%.

وفي آسيا، صعد المؤشر نيكاي الياباني 2.6% أمس الثلاثاء، منتعشاً من أدنى مستوى في شهر، وسط طلب قوي على أسهم المصدرين مثل صناع السيارات والآلات، بفضل تراجع الين، فيما قفز مؤشر شنغهاي الصيني 0.68%، وزاد مؤشر هونج كونج 0.10%.

وصعد نيكاي 2.6% إلى 20864.21 نقطة، بعد أن أغلق المؤشر القياسي يوم الجمعة عند أدنى مستوياته منذ أوائل يناير/‏ كانون الثاني. كانت الأسواق اليابانية مغلقة الاثنين في عطلة عامة.

وارتفع سهم أدفانتست كورب 5% ومازدا موتور 2.7% وباناسونيك 3.2% وهيتاشي 1.8%، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.2% إلى 1572.60 نقطة.

انخفاض ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة

سجلت ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة، خلال الشهر الماضي، أدنى قراءة منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب، وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن المستقبل.

وكشفت بيانات صادرة عن الاتحاد الوطني لاستقصاء الأعمال، أمس الثلاثاء، أن مؤشر ثقة الشركات الصغيرة بالولايات المتحدة المعدل موسمياً انخفض بمقدار 3.2 نقطة خلال يناير/‏ كانون الثاني الماضي، ليسجل 101.2 نقطة، وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل مؤشر ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة 103.2 نقطة خلال يناير.

وتعتبر قراءة المؤشر خلال يناير هي الأسوأ منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر/‏ تشرين الثاني 2016، لكنها لا تزال أعلى من متوسط المستويات التاريخية والبالغة 98 نقطة.

وغلب الهبوط على مكونات المؤشر؛ حيث تراجع 7 مكونات رئيسية، وسط هبوط حاد لتوقعات تحسن الاقتصاد في المستقبل، في حين ارتفع 3 مكونات بالمؤشر فقط.

(وكالات)