«الإمارات» تنقل 8.4 مليون مسافر بين دبي وباكستان في 20 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفلت طيران الإمارات بمرور 20 عاماً على بدء خدماتها إلى لاهور وإسلام آباد، وهما من أشهر المدن الباكستانية. وشهدت الناقلة منذ ذلك الحين نمواً متواصلاً؛ حيث نقلت على الخطين أكثر من 8.4 مليون مسافر.

من أبرز الوجهات التي يقصدها مسافرو طيران الإمارات من لاهور وإسلام آباد، جدة والمدينة المنورة وبغداد، إضافة إلى وجهات سياحية ومراكز أعمال عالمية؛ مثل: لندن ونيويورك ومانشستر وبرمنجهام، إضافة إلى دبي مقر الناقلة الرئيسي.

وقال جبر العزيبي، نائب رئيس طيران الإمارات في باكستان: «باكستان سوق مهم لنا، ونحن نفخر بالدور البارز الذي نلعبه في تسهيل سفر عملائنا من رجال الأعمال والسياح إلى مختلف دول العالم؛ عبر مقرنا الرئيسي في دبي. ويسعدنا أن نحتفل بمرور 20 عاماً على بدء خدمة لاهور وإسلام آباد، مؤكدين التزامنا تجاه عملائنا في هذه السوق، ومتطلعين إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الصناعة؛ لتقديم أفضل الخدمات».

وأثبتت لاهور وإسلام آباد أهميتهما كوجهتين رئيستين للإمارات للشحن الجوي التي نقلت، خلال السنوات الخمس الماضية، 123962 طناً من البضائع من المدينتين وإليهما. وشملت أبرز الصادرات والواردات: الفواكه والخضراوات والأسماك واللحوم والآلات والمعدات. وعززت الرحلات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان فرص التجارة؛ حيث أتاحت للمصدرين والشركات المحلية الاتصال بأسواق متقدمة وناشئة، ضمن شبكة خطوط الناقلة.