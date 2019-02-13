«أضواء الشارقة» يضيء الحمرية والساحل الشرقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ارتدت كل من الحمرية وكلباء وخورفكان ودبا الحصن حلة متألقة بالعروض الضوئية المبهرة، مع انطلاق «مهرجان أضواء الشارقة 2019»، المقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تحت شعار «الثقافة والعائلة»، والذي أضاف المناطق الأربع إلى قائمة مواقع المهرجان المضاءة بإبداعات نخبة من الفنانين العالميين خلال الفترة بين 6 و16 فبراير الجاري.

ويأخذ الفنان ألبين تشوميت، في عرضه المشوّق «رؤى مائية»، الناظر في رحلة مستوحاة من قصص الأدب العربي والموروث التاريخي للمنطقة وأهلها، ليضفي على مبنى «البلدية والمجلس البلدي في الحمرية» صوراً ولوحاتٍ بصرية مبهرة ومستلهمة من الحياة البحرية ورحلات أهل المنطقة والطبيعة الآسرة لميناء الحمرية النابض بالحياة ليرويها بإسلوبٍ رائع ومشوّق.

ويتألق مبنى«البلدية والمجلس البلدي» ومبنى «دائرة الموارد البشرية في كلباء» بإبداعات الفنان فينسنت ماسون في عرض بعنوان «أصول الثقافات»، والذي يروي قصة تطور أصول الثقافة وصولاً إلى النقش على الورق في صيغة الأدب. ويسبر العرض الضوئي أغوار الحبر والورق باعتبارها بوابات رحبة مهدت الطريق أمام تدوين القصص الخيالية والإبداعات الأدبية التي أثرت على الحضارة الإنسانية.

ويرسم عرض «استوديو حلبجي» بعنوان «رحلة التراث» في خورفكان على مبنى «البلدية والمجلس البلدي» و مبنى دائرة «التخطيط والمساحة» لوحات متفردة تحكي قصة الحضارة من منظور الكتابة، مستعرضاً أولى خطواتها البدائية ومتدرجاً في رواية مراحل تطورها ورحلتها لتصبح حرفاً على واجهة المبنى الأول، وصولاً إلى المبنى الثاني الذي يحتضن لوحات ضوئية خلابة عن تفاصيل الطبيعة والحياة يستخدم فيها الفنان التقنية اليابانية التقليدية المعروفة ب «سومينغاشي».

وبموقعه المتفرد في دبا الحصن، يطل «مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي» بحلته الضوئية البهية، مقدماً لوحة فسيفسائية تضج بالحياة بعنوان «حكايات الموزاييك» من إبداع الفنان فرانكو ديكاربي. إذ تتحول واجهة هذا المسجد، خلال «مهرجان أضواء الشارقة 2019» إلى لوحة متناغمة تروي حكايا الأجداد وتجسد حكمهم في سلسلة من اللوحات الضوئية الملونة التي تتباهى بالموروث الثقافي الرائع، ابتداءً بجماليات الخط العربي وحتى فنون الموزاييك والرسم على الزجاج.