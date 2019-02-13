«غرفة الشارقة» تستعرض مع وفد مصري تعزيز التعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد حكومي من مصر آفاق تنمية العلاقات الثنائية بين الشارقة ومصر، وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك وفرص بناء الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد الوفد المصري خلال لقاء عمل نظمته غرفة الشارقة في مقرها، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، أن الإمارات أكبر شريك استثماري في مصر، وأن إمارة الشارقة اختيرت «الشريك الاستراتيجي» للقنصلية المصرية بدبي لعام 2019.

وشارك في اللقاء محمد راشد الديماس وعلي محمد الخيّال وناصر مصبّح الطنيجي أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين المدير العام بالوكالة، وممثلو السلك الدبلوماسي في الدولة، كما حضر اللقاء الدكتور يونان إدوارد رئيس المكتب التجاري المصري بالقنصلية المصرية بدبي.

وأشاد عبد الله سلطان العويس، بعمق ورسوخ العلاقات الأخوية بين الشارقة ومصر، مؤكداً حرص غرفة الشارقة على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين ومضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين الجانبين ودفعها قُدماً إلى الأمام، والعمل الدائم على تقوية وتمتين العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، في إطار الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة الشارقة.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، إن الإمارات أكبر شريك استثماري في مصر، منوهة بالمكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات وإمارة الشارقة في قلوب المصريين، مشيدة بالتطور الإيجابي المتواصل الذي تشهده إمارة الشارقة على مختلف الصعد الثقافية والتنموية والاقتصادية، مثنية على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والإمارات.

وصرّحت هالة السعيد بأن لقاء العمل كان مثمراً، وتم من خلاله إيضاح ما سيطرحه صندوق مصر السيادي الجديد الذي سيطرح مجموعة من أصول الدولة المتاحة أمام المستثمرين الأجانب.

وثمّنت هالة السعيد توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموّه على استدامة أفضل العلاقات بين مصر والشارقة، وإيلاء الرعاية المباشرة لرجال الأعمال المصريين في الشارقة، معربة عن تطلع حكومة بلادها إلى استقطاب الشركات في إمارة الشارقة للاستثمار في مصر في العديد من القطاعات إلى جانب تبادل الخبرات والتعرف إلى أفضل الممارسات لدى الجانبين.