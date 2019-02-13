«روّاد» تعرف ب «البرنامج الوطني للصغيرة والمتوسطة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظّمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الرياديّة «روّاد» مساء أول أمس، ورشة تفاعلية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» في الشارقة.

وتم خلال الورشة، التي حضرها مجموعة من روّاد الأعمال في قطاعات مختلفة إضافة إلى ممثلي بعض الجهات الحكومية والجامعات، تقديم لمحة تعريفية عن خدمات «روّاد» ومميّزات العضوية في المؤسسة، تبعها عرض فيديو عن المشاريع المدعّمة من المؤسسة، ثم استعراض أهم المستجدات في قطاع ريادة الأعمال والامتيازات التي يقدّمها «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» والذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد، ويهدف إلى توفير الخبرات اللازمة والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات، وذلك بهدف تعزيز وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إعداد تقييم دوري لها، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لدعم منتجات المشاريع والمنشآت داخل الدولة وخارجها، وتوفير مزايا وحوافز لهذه المشاريع.

وقال حمد المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الرياديّة «روّاد»: «نحن سعداء بتنظيم هذه الورشة التعريفية بالتعاون مع «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، حيث تأتي في إطار عمل المؤسسة، التي أنشئت بغرض دعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمارة الشارقة من خلال تقديم الدعم المالي والفني وتهيئة البيئة الملائمة لإنشاء وتطوير هذه المشاريع».

وأكد المحمود أنّ دعم وتشجيع المواطنين للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرسّخ ثقافة العمل الحر ويسهم في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة، مشيداً بمساهمات «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» في دعم ريادة الأعمال ونشر ثقافة الإبداع التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية، وتساعد الشركات على النمو وتعزيز قدراتها، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في تطوير المشهد الابتكاري في دولة الإمارات.

وقال الدكتور أديب العفيفي، مدير «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»: «تهدف الورشة إلى تعزيز العمل على دعم المنشآت الاقتصادية القائمة وتقديم الحوافز لها لضمان نجاحها واستمراريتها.