تفاهم «الاتحاد للطيران» و«ساتاير» لتوفير قطع الغيار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّعت «الاتحاد للطيران الهندسية»، مذكرة تفاهم مع شركة «ساتاير»، التي تعد واحدة من أكبر مزودي قطع غيار الطائرات وحلول الطيران على مستوى العالم. وأقيمت مراسم التوقيع خلال معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات 2019 في دبي.

وصرح عبدالخالق سعيد، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران الهندسية: «لدينا علاقة راسخة طويلة المدى مع ساتاير ونتطلع قدماً إلى تعزيزها من خلال مذكرة التفاهم الجديدة هذه. ومع استمرارنا في التوسع في قدرات الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة لدينا والتوسع في حضورنا على الصعيد العالمي، سوف تساعدنا هذه الشراكة على استكشاف الطرق نحو تحسين أعمال سلسلة الإمداد وتسهيل توافر قطع الغيار لعملائنا من مختلف أنحاء العالم».