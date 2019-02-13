بكين تندد باتهامات واشنطن الملفقة ضد «هواوي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت الصين أمس الثلاثاء التحذير الأمريكي الأخير من استخدام أجهزة «هواوي» معتبرة أنه «لا أساس له» من الصحة، في وقت يواجه عملاق الاتصالات الصيني اتّهامات بالتجسس في دول عدة.

وتطول ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية وأكبر منتج لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية اتّهامات منذ أشهر، وتعتبر واشنطن ان استخدام أجهزة هذا العملاق في أي بلد قد يتيح للصين التجسس على هذا البلد.

وأمس الثلاثاء قالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونيينغ في مؤتمر صحفي في بكين إن «الولايات المتحدة لم تدّخر جهداً من أجل تلفيق شتى أنواع الاتهامات التي لا أساس لها».

واتّهمت المتحدثة الصينية الولايات المتحدة ب «زرع الشقاق» بين الصين ودول أخرى، واصفة إجراءات واشنطن بأنها «غير منصفة وغير أخلاقية».

ومن بودابست حيث أجرى زيارة هي الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ سبع سنوات قال مايك بومبيو أول أمس الاثنين إن من الصعب على بلاده إقامة شراكة مع دول تسمح بوجود تجهيزات هواوي قرب «منظومات أمريكية مهمة»، وقال بومبيو نريد أن «نبيّن لهم فوائد استخدام تلك التجهيزات ومخاطرها».

وتأتي تصريحاته بعد أقل من أسبوع من جولة أجراها فريق من المسؤولين الأمريكيين على عواصم دول الاتحاد الأوروبي، ولاسيما بروكسل، من أجل دعوة الحكومات الأوروبية إلى حظر استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس لهواوي في مشاريع البنى التحتية للاتصالات.

وأعربت دول غربية عدة عن مخاوف من أن يتيح استخدام محطات اتّصالات هواوي وغيرها من التجهيزات للصين الوصول إلى شبكة بنى تحتية عالمية في غاية الأهمية، وأن يسمح لبكين بالتجسس على حكومات أجنبية.

وفي ديسمبر أعلنت مجوعة «بي تي» البريطانية للاتصالات حظر أجهزة هواوي، كما أصدرت أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة حظراً مماثلاً العام الماضي، وتصر هواوي على رفض هذه الهواجس وتعتبرها «مزاعم فارغة لا أساس لها».

(أ ف ب)