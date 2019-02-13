تراجع أرباح «آر.سي.آي هوسبيتاليتي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة إدارة المطاعم والأندية الأمريكية «آر.سي.آي هوسبيتاليتي هولدنجز»، أول أمس الاثنين، تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بأقل من توقعات المحللين.

وذكرت الشركة أن أرباح الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 6.34 مليون دولار، بما يعادل 0.65 دولار للسهم الواحد، مقابل 14.31 مليون دولار، بما يعادل 1.47 دولار للسهم، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت أرباح الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الاعتبار، واستبعاد البنود غير المتكررة 5.96 مليون دولار، بما يعادل 0.61 دولار للسهم الواحد، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الأرباح إلى ما يعادل 0.47 دولار للسهم، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي زادت بنسبة 6.8 % إلى 44.02 مليون دولار. (د ب أ)