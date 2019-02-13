شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتهم «جوجل» بالاحتكار.. وروسيا تنعزل عن «الإنترنت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير صحفية أن لجنة مكافحة الاحتكار الهندية تنظر في اتهامات تجاه محرك البحث «جوجل» التابع لشركة «ألفابت»، بدعوى إساءة استخدام نظام «أندرويد» وذلك لإعاقة منافسيها.
وأوضحت مصادر مطلعة على الأمر، أمس، أن اللجنة قامت خلال الأشهر الستة الماضية بمراجعة حالة مشابهة لتلك التي واجهتها «جوجل» في أوروبا.
وشددت المصادر على أن المسؤولين التنفيذيين في «جوجل» التقوا في الأشهر القليلة الماضية بمسؤولين من منظمة مكافحة الاحتكار في الهند لمناقشة المسألة.
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب الروسي أمس الثلاثاء على مسوّدة قانون لتطبيق إجراءات لعزل البلاد عن شبكة الإنترنت العالمية.
وجاء في المسوّدة أنها تهدف لجعل البلاد في موقع أفضل لصد أي هجمات إلكترونية محتملة من الخارج، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية.
ويبدو أن الهدف من المسوّدة مماثل لنظام «جريت فايروول» الصيني.(رويترز)
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