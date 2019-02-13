«ألفا بنك» اليوناني يستعد لبيع ديون متعثرة قيمتها 4 مليارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مصرفية، إن «ألفا بنك» اليوناني يستعد لبيع شريحتين من الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 3.4 مليار يورو (4 مليارات دولار) تقريباً.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها القول إن الشريحة الأولى وتسمى «نبتون» قيمتها 1.5 مليار يورو، وهي مضمونة بأصول خاصة بشركات صغيرة ومتوسطة، مضيفة أن البنك يدرس توريق هذه الديون (تحويلها إلى أوراق مالية قابلة للتداول)، ولكنه ربما أيضاً يبيعها مباشرة.

وتقدر قيمة الشريحة الثانية، والتي أطلق عليها البنك اسم «أوريون»، بحوالي ملياري يورو، وهي عبارة عن قروض عقارية سكنية مضمونة بأوراق مالية. ومن المتوقع طرح هذه الديون للبيع، خلال النصف الثاني من العام الحالي بحسب المصادر.وذكرت بلومبيرج أن القرارات الخاصة بتوقيت وشكل طرح الديون للبيع تتوقف على نتيجة المقترحات التي قدمتها الحكومة لتسهيل التخلص من الديون المتعثرة، كما ينتظر البنك صدور قانون بشأن تعديل قواعد الإفلاس الشخصي.(د ب أ)