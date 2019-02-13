شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج وتوزيعات غير مقنعة وسيولة شحيحة تهبط بالأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تأثرت الأسهم المحلية بنتائج وتوزيعات غير مقنعة لبعض الشركات، خلقت مناخاً غير إيجابي في الأسواق، مع إغلاق مؤشر سوق دبي على تراجع جديد بنسبة 0.46% و «أبوظبي» 0.44%.

أفاد وسطاء ل«الخليج»: بأن هذا الأداء المتراجع للأسواق انعكس على أسعار شريحة واسعة من الأسهم، لتصل أسعارها لمستويات جديدة جاذبة للشراء، ما يوفر فرصة مناسبة للمستثمرين بالدخول على العديد منها، لاسيما في العقار والبنوك.

ووفقاً للتحليل اليومي للأسواق، اقتنص الأجانب غير العرب في جلسة أمس، عدداً من الأسهم، مع تركيزهم على سهمي «الدار العقارية» و«إعمار للتطوير» بشكل رئيسي، إضافة إلى «سوق دبي المالي»، و«دبي الإسلامي».

سجلت سيولة السوقين 429.6 مليون درهم، منها 244.6 مليون درهم في دبي، و185 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 242.93 مليون سهم، منها 198 مليون سهم في دبي، و44.93 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 60 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 46 شركة.

وهبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.46% عند مستوى 2484.8 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والتأمين والاستثمار والبنوك والسلع.

وانخفض قطاع العقار بنسبة 1.19% بعد انخفاض أسهم «إعمار العقارية» 1.02% و«أرابتك» 3.79% و«داماك» 2.44% و«ديار» 2.82% و«إعمار مولز» 1.32% و«إعمار للتطوير» 0.6%. ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 1.15% مع هبوط «سوق دبي المالي» 1.66% و«شعاع كابيتال» 1.35% و«دبي للاستثمار» 0.91%.

ونزل قطاع البنوك 0.14% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.8%، فيما قلص سهم «الإمارات دبي الوطني» من خسائر القطاع بارتفاعه 0.49%.

في المقابل، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.71% مدفوعاً ب «أرامكس» 2.68%، بالرغم من تراجع «العربية للطيران» 1.51% و«الخليج للملاحة» 1.23%.

من جهته هبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.44% عند مستوى 5024.49 نقطة، بضغط من أسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والصناعة والخدمات والسلع.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.23% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.13% و«أبوظبي التجاري» 0.32% و«أبوظبي الإسلامي» 1.41%، و«الاتحاد الوطني» 0.78%، فيما نزل قطاع العقار 3.5% مع تراجع «الدار» 3.38% و«إشراق» 5.78% و«منازل» 4.35%.

وتراجع قطاع الطاقة 2.91% بضغط من «دانة غاز» مع تراجعه 4.65% و«طاقة» 2.15%، بينما صعد قطاع اتصالات بنسبة 0.36%.

وتصدر سهم «جي إف إتش» التداولات في دبي بقيمة 59 مليون درهم، ونزل إلى الحد الأدنى بنسبة 9.93 % إلى 0.898 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 49.15 مليون درهم، مغلقاً عند 3.89 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 35.26 مليون درهم، وأقفل عند 4.98 درهم.

وفي سوق العاصمة، تصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 63 مليون درهم، مغلقاً عند 14.98 درهم، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة بقيمة 33 مليون درهم، ليغلق عند 16.96 درهم، ثم سهم «الاتحاد الوطني» بتداولات بلغت 20 مليون درهم، وأقفل عند 5.11 درهم.

وسجل سهم «أرامكس» الارتفاع الأكثر في دبي بنسبة 2.68% ليغلق عند 4.22 درهم، وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «جي إف إتش».

واقتصرت الارتفاعات في سوق أبوظبي على ثلاثة أسهم فقط، وفي مقدمتها سهم ميثاق بارتفاعه 9.77% مغلقاً عند 0.72 درهم، فيما سجل سهم جلفار التراجع الأكثر بنسبة 8.99% إلى 1.72 درهم. وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون للشراء، بصافي استثمار بلغ 51 مليون درهم محصلة شراء، منها مليون درهم محصلة شراء العرب، و50 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 51 مليون درهم محصلة بيع، منها 24 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و27 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار بلغ 5.23 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 5.46 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 5.46 مليون درهم محصلة شراء، في حين اتجهوا نحو البيع بدبي بصافي استثمار بلغ 5.23 مليون درهم محصلة بيع.