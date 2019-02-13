«الخدمات والحلول التوربينية» توفر الصيانة لمحركات «تاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت شركة «الخدمات والحلول التوربينية»، المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، اتفاقية مع شركة الخطوط الجوية البرتغالية (تاب)، تقوم بموجبها بتوفير خدمات الصيانة والإصلاح لمحركات شركة «تاب» من طراز «ترنت 700».

وتعد هذه الاتفاقية، التي أعلن عنها خلال فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وتجديد الطائرات، الأولى التي توفر بموجبها شركة الخدمات والحلول التوربينية الإماراتية خدمات الصيانة لمحرك «ترنت 700» لشركة طيران أوروبية. وسيتم تنفيذ خدمات الصيانة والإصلاح لمحركات «ترنت 700»، المستخدمة على طائرات «إيرباص A330»، في مرافق الشركة بمطار أبوظبي .

وكانت شركة «رولز رويس» المصنعة لمحرك «ترنت 700» قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن تسليم 2000 محرك من هذا الطراز لشركات الطيران منذ إطلاق المحرك لأول مرة في عام 1995. وتبلغ أعداد الطائرات المزودة بهذا المحرك على المستوى العالمي حالياً 1710 طائرات، ويتوقع أن يتزايد عدد هذه الطائرات ليصل إلى 1738 في عام 2020.

وتعد شركة «الخدمات والحلول التوربينية»، المنشأة المستقلة الوحيدة على مستوى العالم لخدمات صيانة محركات «ترنت 700»، وترتبط بشراكات مع مصنّعي المحركات؛ مثل: «رولز رويس»، و«جي إي» ، و«إنترناشيونال آيرو إنجينز»؛ حيث توفر الشركة خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة الشاملة لمحركات الطائرات المستخدمة في مجموعة متنوعة من طائرات «إيرباص» و«بوينج» وغيرها من الطائرات.