أرباح وإفصاحات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «أركان» تبيع مصنعاً ب 50 مليون درهم

أعلنت شركة أركان لمواد البناء، اعتماد الإغلاق النهائي لمصنع الإمارات للأسمنت الواقع في منطقة شعاب الأشخر بمدينة العين.

وأشارت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، إلى أنها أعلنت مزايدة لبيع أصول المصنع خلال العام الماضي، بعد دراسة كافة الخيارات المطروحة للاستفادة منها، وتم إرساؤها على الشركة المتقدمة بأعلى سعر بمبلغ 50 مليون درهم، متضمناً ضريبة القيمة الماضية. وأوضحت أنها استلمت 21.9 مليون درهم من إجمالي المبلغ خلال العام الماضي 2018.

94.38 مليون ل«الإمارات للسيارات»

أوضحت شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» أن السبب وراء تراجع صافي أرباحها إلى 94.38 مليون درهم بانخفاض9.4% في العام الماضي، يرجع إلى التغير الحاصل في القيمة العادلة للأصول الاستثمارية التي تملكها شركة تابعة للاستثمار العقاري، والتي نتج عنها انخفاض في الأرباح بقيمة 11 مليون درهم.

51.3 مليون أرباح «اللاينس للتأمين»

بلغت أرباح «اللاينس للتأمين» في عام 2018 نحو 51.3 مليون درهم، بنمو 6.44% مقارنة مع 48.17 مليون درهم في 2017. وسجلت إيرادات الشركة 291.4 مليون درهم، مقارنة مع 290 مليون درهم، فيما وصل الربح التشغيلي إلى 49.8 مليون درهم.

5.89 مليون ل«الخليج الاستثمارية»

هبطت أرباح شركة «الخليج الاستثمارية» بنسبة 81% إلى 5.89 مليون درهم في 2018، مقارنة بنحو 31.28 مليون درهم في 2017، كما انخفضت الإيرادات من 27.8 مليون درهم إلى 26 مليوناً.

أرباح «ميثاق» تقفز إلى 15.69 مليون

ارتفعت أرباح شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» إلى 15.69 مليون درهم عن 2018، مقارنة بنحو 804 آلاف درهم 2017، وذلك رغم انخفاض إجمالي الأقساط المكتتبة من 408.78 مليون إلى 317.14 مليون درهم.

«الظفرة للتأمين» يوصي ب35%

أوصى مجلس إدارة شركة «الظفرة للتأمين» بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35% من رأس المال بقيمة إجمالية 35 مليون درهم عن العام 2018، مع العرض على الجمعية العمومية المتوقع عقدها في 19 مارس/آذار القادم.

15.75 مليون ل«أم القيوين للاستثمارات»

سجلت أرباح شركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» 15.75 مليون درهم عن 2018، مقابل 17.2 مليون 2017 بتراجع 8%.

«رأس الخيمة الوطني» يقترح توزيع 30%

اقترح بنك رأس الخيمة الوطني، توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018. وسيتم تقديم الأرباح النقدية المُقترحة للموافقة من المساهمين خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المقرر انعقاده في 20 مارس/آذار بمقر البنك الرئيسي.