«جي إف إتش» يهبط إلى الحد الأدنى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصل مؤشر سوق دبي المالي التراجع بنسبة 0.46% عند مستوى 2484.8 نقطة، مع استمرار تراجع شريحة واسعة من الأسهم وفي مقدمتها العقار والبنوك.

شهد السوق تداول 198 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 244.6 مليون درهم، نفذت من خلال 3077 صفقة، وجرى تداول أسهم 33 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 27 شركة.

وتصدر سهم جي إف إتش التداولات بقيمة 59 مليون درهم، ونزل إلى الحد الأدنى بنسبة 9.93 % إلى 0.898 درهم، تلاه سهم إعمار العقارية بتداولات بقيمة 49.15 مليون درهم، وانخفض بنسبة 1.02% إلى 3.89 درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 35.26 مليون درهم، ونزل بنسبة 0.8% إلى 4.98 درهم.

وسجل سهم أرامكس الارتفاع الأكثر بنسبة 2.68% ليغلق عند 4.22 درهم، ثم سهم الاتحاد العقارية بتداولات وصلت إلى 12.3 مليون درهم، وصعد بنسبة 2.49% إلى 0.37 درهم، ثم سهم تبريد، وزاد بنسبة 1.19% إلى 1.7 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم جي إف إتش، تلاه سهم الرمز كوربوريشن بتراجع 9.71% ليغلق عند 0.93 درهم، ثم سهم اكتتاب وهبط بنسبة 8% إلى 0.23 درهم.