41.34 مليار درهم أرباح 13 بنكاً في 2018 بنمو 11.4%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

حقق 13 بنكاً وطنياً مدرجة أسهمها في أسواق المال في الدولة أرباحاً صافية مقدارها 41.338 مليار درهم عام 2018، بنمو نسبته 11.36%، مقارنة مع 37.12 مليار درهم صافي الأرباح لعام2017. وشهدت أرباح البنوك نمواً متفاوتاً، (باستثناء بنك الاتحاد الوطني الذي تراجعت أرباحه بنسبة 27.92%)، تراوحت بين 6.82% لبنك الشارقة الإسلامي، و30.4% لبنك الفجيرة الوطني.

وعلى ضوء النتائج الإيجابية لقطاع البنوك خلال عام 2018، فقد أوصت إدارات البنوك الجمعيات العمومية في اجتماعاتها المقبلة، بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 18.77 مليار درهم، حوالي 37.97% من مجمل رؤوس الأموال، وما يعادل 45.39% من صافي إجمالي الأرباح.

ومن بين ال 13 بنكاً وطنياً أعلن بنك الفجيرة الوطني عن توزيعات نقدية بنسبة 7.5% من رأس المال، إضافة إلى 12.5% أسهم منحة حوالي 205.6 مليون سهم.

ويرجح أن تبدأ البنوك بضخ سيولة التوزيعات النقدية على المساهمين، مع بداية الربع الثاني من العام الحالي، كما يرجح الخبراء أن يتم ضخ جزء من هذه التوزيعات إلى أسواق المال؛ لاستثمارها في الأسهم، بعد أن تراجعت أسعارها في الأسواق إلى مستويات مغرية ومجدية للاستثمار.

وتصدر بنك أبوظبي الأول قائمة البنوك الأكثر ربحية لعام 2018، محققاً أرباحاً صافية مقدارها 12.01 مليار درهم زادت بنسبة 10% مقارنة مع 2017. فيما تصدر بنك الفجيرة الوطني قائمة البنوك الأكثر نمواً في الأرباح، بنسبة نمو بلغت 30%، لتصل أرباحه إلى 615.3 مليون درهم، وتصدر بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر توزيعاً نقدياً، بنسبة توزيعات مقترحة وصلت إلى74% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

ويأتي هذا النمو في أرباح البنوك مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 4 مرات، بواقع ربع نقطة كل مرة خلال عام 2018، ومع ارتفاع إجمالي تمويلات القطاع المصرفي ككل 4.8% (بزيادة مقدارها 76.3مليار درهم)، ليقفز إجمالي التمويل المصرفي إلى 1.657 تريليون درهم مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي. وتعززت قدرة القطاع المصرفي على تقديم التمويل اللازم للقطاعات المختلفة للملاءة المالية العالية «كفاءة رأس المال»، التي وصلت إلى 18.2%، وهي أعلى من متطلبات البنك المركزي و«بازل3»، إضافة إلى توفر سيولة عالية لدى البنوك، مع استقطابها لمزيد من الودائع من العملاء خلال العام الماضي بمقدار 128.3 مليار درهم، ما أدى إلى نمو إجمالي الودائع 7.9%% إلى 1.756 تريليون درهم مع نهاية ديسمبر الماضي.