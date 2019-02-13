483 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 483 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 138 مبايعة بقيمة 237 مليون درهم منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 67 مليون درهم و 126 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 170 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 42 مليون درهم.وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.وسجلت الرهون قيمة قدرها 246 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 225 مليون درهم و 25 رهن فلل وشقق بقيمة 21 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 181 مليون درهم وآخر في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 11 مليون درهم. (وام)