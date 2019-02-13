شكرا لقرائتكم خبر عن قمة «ميلكن» تناقش تسريع الإصلاحات وتطورات التجارة والابتكارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” و(وكالات)

انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من قمة معهد ميلكن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019 التي تقام خلال الفترة 12-13 فبراير/شباط الجاري، ويشارك فيها عدد من القادة العالميين، وما يفوق 1000 مشارك من كبار المسؤولين والمحللين والحاضرين الذين يمثلون 40 دولة.

خلال الحدث تتم مناقشة العديد من القضايا التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأهمية تسريع الإصلاحات الاقتصادية في مختلف القطاعات، وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل بشكل يدعم اقتصادات المنطقة ويحقق لها النمو المنشود.

ويشهد الحدث بحث تطورات التجارة العالمية، والأمن الإقليمي، والأسواق الرأسمالية، والابتكارات في مجال الطب الحيوي، والتعليم، والصحة، والأمن الغذائي، وإيجاد فرص العمل، والتكنولوجيا، والتكافؤ بين الجنسين.

خلال الجلسة الرئيسية، قال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للاستثمار»، إن الشركة شهدت تطوراً على مر السنين من خلال شراكتها مع المستثمرين والدخول في قطاعات جديدة، حيث تسعى إلى أن تكون جزءاً من استراتيجية التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وأضاف المبارك على هامش المؤتمر: «لقد تغيرت مبادلة كثيراً على مر السنين، ويقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، فنحن ندير الأموال المستقبلية للأمة. ونظراً لحجمنا، لا يمكننا تركيز استثماراتنا فقط على الإمارات، حيث إن 80% من استثماراتنا دولية ولا يمكن لاقتصادنا التعامل مع هذا الحجم من الاستثمار».

وأوضح أن الشركة ستواصل التعاون مع شركائها للمساهمة في تنمية محفظتها الاستثمارية، والتي توسعت لتشمل التكنولوجيا والزراعة والتكنولوجيا الحيوية، مضيفاً: «لقد أصبحنا على مدار ال 15 عاماً الماضية لاعبين عالميين، وبنينا سجلاً حافلاً في هذا المجال من خلال شراكاتنا المتميزة في العديد من القطاعات والأعمال. وكوننا مستثمرين، لقد تطورنا كثيراً. نحن لا ندير صندوق ثروة سيادية فحسب، بل ندير صناديق أخرى».

في سياق متصل، قال المبارك إن تنمية رأس المال البشري في دولة الإمارات كان المحور الرئيسي لقيادة الدولة من أجل خلق بلد ناجح مماثل لسنغافورة.

وأضاف: «نحن دائماً ننظر إلى سنغافورة كمثال نحاول محاكاته. لقد ركزوا على الإنسان، ونحن نحاول أن نفعل نفس الشيء في الإمارات، فالتعليم والرعاية الصحية هما أساسان لنجاح أي بلد».

وأوضح أن جامعة نيويورك في أبوظبي هي مثال لمؤسسة تسعى الإمارات لتطويرها لتصبح «أكسفورد» أو «هارفارد» أو «كامبريدج» التالية، إذ إن الدولة لديها الإرادة والقدرة المالية والرؤية لإنشاء مثل هذه المؤسسة.

أكد خليفة بن بطي المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة «كي بي بي أو» الراعي الرئيسي للقمة: «نجحت العاصمة أبوظبي في استضافة فعاليات الدورة الثانية من القمة، الأمر الذي يؤكد مكانة أبوظبي كمركز عالمي في استضافة الأحداث المهمة والمؤثرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إلى جانب توفر منصة لمناقشة القضايا ووضع الحلول للتحديات التي تواجه المنطقة».

وأضاف المهيري: «استقطبت القمة ما يفوق 1000 مشارك من 40 دولة حول العالم، وجرى مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تمس المنطقة، الأمر الذي يؤكد الدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات في الشأن الاقتصادي وغيره من المجالات ذات الاهتمام، خاصة أن الدولة أصبحت مركزاً لجذب المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية بفضل التسهيلات التي توفرها لهم، والقوانين والتشريعات المشجعة ».

قال مايكل ميلكن رئيس معهد ميلكن: «تشهد القمة في دورتها الثانية مزيداً من الزخم من حيث المواضيع المهمة التي جرى طرحها ومناقشتها من أبرز القادة وصناع القرار العالميين إلى جانب ازدياد عدد المشاركين والمهتمين بالقمة، الأمر الذي يؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات في استضافة هذا الحدث الفريد من نوعه وبحث مختلف القضايا التي تمس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل يضع حلولاً للقضايا المطروحة في العديد من القطاعات والمجالات». وأضاف كلودن: إن المنطقة هي مصدر كبير لرؤوس الأموال الاستثمارية إلى الخارج، وهو أحد الأسباب التي دفعت المؤسسة إلى عقد الفعالية في مدينة أبوظبي، ودعوة أكبر مستثمري قطاع المال والأعمال في المنطقة والعالم إليه، مشيراً إلى أن من بين أهداف القمة التعرف إلى الفرص الاستثمارية إلى منطقة الشرق الأوسط، والفرص الأخرى منه إلى جميع أنحاء العالم. وهذا التجمع سوف يمنح المشاركين نظرة أعمق إلى الفرص الاستثمارية المتوفرة في المنطقة.