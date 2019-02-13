شكرا لقرائتكم خبر عن فندق ومنتجع «دبليو» نخلة جميرا يبدأ استقبال الضيوف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ فندق ومنتجع «دبليو» الفاخر في نخلة جميرا، الترحيب بضيوفه الأوائل؛ بعدما اكتملت كافة الأعمال فيه وفق المواصفات والميزانية التي تم وضعها. ويتألف فندق ال5 نجوم من ثلاثة مبان، ويمتد على مساحة 100ألف متر مربع في الهلال الغربي من نخلة جميرا.
يضم «دبليو» الذي تديره مجموعة ماريوت الدولية 350 غرفة وجناحاً فاخراً، إضافة إلى النادي المتكامل، وشاطئ خاص بطول 475 متراً، وعدد من المسابح والمطاعم، والحدائق ذات المناظر الطبيعية الساحرة، ومناطق للسكن وخدمات أمن على أعلى مستوى.
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