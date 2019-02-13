61.3 مليار درهم الإنفاق على «المعلومات والاتصالات» في الإمارات 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

قدرت مؤسسة «آي دي سي»، العالمية المتخصصة في الأبحاث والدراسات، حجم الإنفاق المتوقع على تقنية المعلومات والاتصالات في الإمارات، خلال العام الجاري، بنحو 61.35 مليار درهم (16.716 مليار دولار)، مقارنة بنحو 60 مليار درهم (16.334 مليار دولار) في 2018، بنمو 2.3%، واستحوذت تقنية المعلومات على 30 مليار درهم ( 7.91 مليار دولار) بنمو بنسبة 3.5%، مقارنة ب27.8 مليار درهم ( 7.64 مليار دولار) في عام 2018.

قال جويتي لالشانداني، نائب رئيس مجموعة «آي دي سي»، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، رداً على أسئلة ”الخليج 365”، عن أكبر القطاعات إنفاقاً في الإمارات على تقنية المعلومات خلال 2018، وتوقعات 2019: «لا نضع حداً فاصلاً بين شركات القطاعين (العام والخاص)؛ حيث نقدم نظرة عامة لمجمل قطاع تقنية المعلومات حسب القطاعات»، مشيراً إلى أن أكبر 3 قطاعات؛ من حيث الإنفاق في 2018،: القطاع الحكومي 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)؛ القطاع المالي 3.4 مليار درهم (938.85 مليون دولار)؛ وقطاع الاتصالات1.7 مليار درهم (490.69 مليون دولار)، ونتوقع أن تظل هذه القطاعات ال3 الأكبر من حيث الإنفاق في عام 2019.

أضاف: أما أسرع القطاعات نمواً في عام 2019 «معدل النمو السنوي»؛ فهي: القطاع الحكومي (9.2%)؛ وقطاع النقل (9.0%)؛ وقطاع الرعاية الصحية (8.5%).

وعن فرص الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات في الإمارات- حالياً- قال لالشانداني: «تصاعد حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في الإمارات بشكل متسارع خلال العقد الحالي، فخلال الفترة 2010-2014، بلغ متوسط معدل النمو 9.7%، ومع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، وبفعل جهود التنوع الاقتصادي، والإنفاق القوي من القطاع العام؛ نتوقع أن يواصل قطاع تقنية المعلومات النمو بمعدل 4.8% على مدى السنوات الخمس المقبلة (2018-2022)».

وبالإشارة إلى التقنيات، التي تحظى بأكبر إنفاق في الإمارات- خلال الفترة الحالية-، قال لالشانداني: «إن أكبر 3 مجالات تقنية؛ من حيث الإنفاق؛ هي: خدمات تقنية المعلومات 9.7 مليار درهم (2.66 مليار دولار)، الهواتف الذكية 5 مليارات درهم (1.41 مليار دولار)، والبرمجيات 404 مليار درهم (1.26 مليار دولار)»، مضيفاً: إن سوق تقنية المعلومات الإماراتي، يشهد تحولاً نحو تقنيات المنصة الثالثة؛ (الركائز - السحابة، والخدمات المتنقلة، وتحليلات البيانات الكبيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومسرعات الابتكار- وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الأمن من الجيل التالي)، وعلى الرغم من أن التقنيات التقليدية يتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركب 2.5% خلال السنوات الخمس المقبلة (2018 - 2022)، إلا أن ركائز المنصة الثالثة ستنمو بمعدل 5.9% كما ستنمو مسرعات الابتكار بمعدل 22.6%.

وعن مدى توجهات وتوقعات مؤسسة «آي دي سي» لإنفاق الإمارات على مراكز البيانات والنظرة المستقبلية لهذا القطاع بالدولة، أوضح لالشانداني: إن النقص في توفر مراكز البيانات السحابية كان أحد المعوقات لاستخدام المنصة السحابية العام على نطاق واسع، ولمواجهة تلك الصعوبة؛ فقد أطلقت العديد من الشركات أو أعلنت عن قيامها بتطوير عروضها السحابية الخاصة؛ حيث تظل البيانات داخل المنطقة، وأعلن بعض الموردين؛ مثل: «أوراكل وساب»، عن إطلاق مراكز بيانات داخل الإمارات؛ لخدمة دول المنطقة.

وأوضح: «في قطاع شركات تكامل النظم، أطلقت «ألفاداتا» 2015 خدمتها «ألفا كلاود»؛ لتوفر لعملائها في الإمارات خدمة مركز بيانات وهو قابل للتوسعة لعدد من المستخدمين، كما أطلقت «إميركوم» مركز بيانات جديد؛ لاستضافة الأعمال (Colocation)، كما تخطط لإطلاق خدمات سحابية خلال السنوات القليلة المقبلة، وضمن الذين يقدمون خدمات الحوسبة العامة في الإمارات، أطلقت «Ehdf» خدماتها السحابية، في الوقت الذي تقوم فيه شركة إنجازات بتوسيع مجموعة خدماتها السحابية، وهناك مبادرة من كبريات الشركات الصينية؛ مثل: «علي بابا»؛ حيث ستقوم بإنشاء مراكز بياناتها في دبي، كما تسعى شركة «هواوي» بشكل رسمي لإطلاق مجموعة خدماتها السحابية قريباً.

ورداً على التحديات الرئيسية، التي تواجه قطاع المعلومات في الإمارات، قال جويتي لالشاندانيا:«نمو خدمات تقنية المعلومات والبرمجيات والبنية التحتية، يقابله انخفاض في الإنفاق على الأجهزة، ومن المتوقع أن تشهد المكونات ال3 الرئيسية لسوق الأجهزة -الهواتف النقالة، والحاسبات الشخصية، والأجهزة اللوحية- هدوءاً خلال 2019؛ وذلك نتيجة لانخفاض الطلب من المستهلك؛ بسبب ارتفاع الأسعار والنقص في الابتكارات الجاذبة لهذه الأجهزة».