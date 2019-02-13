6281 شهادة منشأ ب 8.12 مليار في الفجيرة 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

كشفت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ضمن تقريرها للعام الماضي عن إصدار 6281 شهادة منشأة للسلع والبضائع التي تم تصديرها عن طريق الشركات وأصحاب الأعمال المنتسبين للغرفة إلى الأسواق الإقليمية والدولية عبر منافذ الإمارة، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة فواتير شهادات المنشأ المصدرة من قبل تلك الشركات بلغ أكثر من 8 مليارات و119 مليون درهم خلال العام الماضي، فضلاً عن مصادقة الغرفة على 1383 من عقود الشراكة للشركات التجارية وصحة التوقيع على المستندات التجارية لشركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

وبين التقرير أن عدد الرخص المسجلة بالغرفة بلغ 11003 رخص عام 2018، فيما بلغ عدد المسجلين لدى الغرفة 22938 منتسباً بنسبة زيادة 4.6 بالمئة مقارنة بعام 2017، ما يعد مؤشراً على التوسع النسبي في حركة النشاط الاستثماري في إمارة الفجيرة.

وأكد خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة الفجيرة أن الغرفة استقبلت في عام 2018 أكثر من 20 وفداً اقتصادياً وسفراء وملحقين اقتصاديين وقناصل من السفارات المعتمدة لدى الدولة.

من جهة أخرى نظمت الغرفة ورشة عمل بعنوان (التخطيط بالسيناريوهات كأداة لاستشراف المستقبل في مقرها أمس بحضور مسؤولين من الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية في الإمارة، تحدث فيها الدكتور مالك شيخان خبير تنمية الموارد البشرية.

وأشار سلطان جميع عبيد نائب مدير عام غرفة الفجيرة خلالالورشة إلى أن تنظيمها يأتي في إطار ما توليه الغرفة من حرص لنشر ثقافة المعرفة وإكساب مدير ورؤساء الأقسام والقيادات ومسؤولي التخطيط المؤسسي وأصحاب ورواد الأعمال والمعلومات والأفكار التي يمكن أن تسهم في تطوير الأعمال والمشاريع الاستثمارية والتخطيط لتأسيس مشاريع ابتكارية وإبداعية.

واستعرض الدكتور مالك شيخان بالتفصيل ميزات التخطيط الاستراتيجي وأهميته في تزويد المسؤولين بآليّة التفكير بشكلٍ عام وبجميع التوقعات بشأن التغييرات في البيئة المحيطة، وكيفيّة التأقلم مع هذه التغييرات والمساهمة في زيادة الوعي بشأن التغييرات المستقبلية.