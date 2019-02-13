شكرا لقرائتكم خبر عن إلى أين وصل الدين العام في الولايات المتحدة؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توصلت الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" مع الديمقراطيين في الكونجرس إلى اتفاق مبدئي بتمويل الحكومة الفيدرالية لتجنب أي تعطيل أو إغلاق محتمل للوكالات الحكومية.



وكان الطرفان قد اتفقا في يناير/كانون الثاني الماضي على إعادة فتح الحكومة – بعد إغلاقها لخمسة وثلاثين يوماً – من خلال توفير التمويل اللازم لعملها على مدار ثلاثة أسابيع تنتهي في الخامس عشر من فبراير/شباط الجاري.



ووفقاً لمؤسسة "بيترسون"، فإن الدين العام في الولايات المتحدة قد قفز إلى أكثر من 22 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد.



وذكرت المؤسسة أن هذه البيانات تشير إلى تفاقم أزمة التمويلات الحكومية في أمريكا في أعقاب بيانات أظهرت تخطي الدين العام في البلاد 21 تريليون دولار في العام الماضي.