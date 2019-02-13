شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يغلق مرتفعاً بأكثر من 370 نقطة بدعم من قطاع الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية وزادت مكاسبها في ختام جلسة اليوم وسط انتعاش قطاع الطاقة الذي تلقى دعماً من صعود أسعار النفط والحالة الإيجابية بالأسواق إزاء المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ويلتقي ممثلون من الإدارة الأمريكية بنظرائهم في الصين هذا الأسبوع وسط مناقشات تجارية تستهدف إزالة المعوقات التي تحول دون إبرام اتفاق تجاري بين البلدين.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الهدنة التجارية التي ستنتهي بداية مارس/آذار القادم ليست نهاية المطاف، ويمكن تمديدها للتوصل إلى أرضية مشتركة مع الصين.



يأتي ذلك بعد إعلان "ترامب" بأنه سيلتقي نظيره الصيني في مارس/آذار المقبل أيضاً لنزع فتيل الحرب التجارية.



وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس اتفاقاً مبدئياً بين إدارة "ترامب" والديمقراطيين بالكونجرس لتمويل الحكومة الأمريكية وعدم وقوع إغلاق الأسبوع القادم.

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وفي أسواق النفط، ارتفع خام "ويست تكساس" بنسبة 1.3% وأغلق عند 53.1 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر اليوم عند 54.05 دولار وأقل سعر عند 52.2 دولار.



وارتفع خام "برنت" عند الإغلاق بنسبة 1.5% إلى 62.42 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 63.3 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار.



وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.5% (ما يعادل 372 نقطة) إلى 25425 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 25459 نقطة وأقل مستوى عند 25152 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 106 نقاط) إلى 7414 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7419 نقطة وأقل مستوى عند 7350 نقطة.



أما "ستاندرد أند بورز"، فقد ارتفع بنسبة 1.3% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 2744 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 2748 نقطة وأقل مستوى عند 2722 نقطة.