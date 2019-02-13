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شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع 2% وقيمتها السوقية تقترب من 31 مليار دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الريبل وبتكوين خلال تعاملات اليوم بدعم من إبرام المزيد من الشراكات واتفاقيات التعاون في قطاعات مختلفة لتطوير "بلوك شين" تلك التكنولوجيا التي تتم تداولات العملات الرقمية عن طريقها.
ومن جانبها، أعلنت "مورجان كريك ديجيتال" للأصول الرقمية في الولايات المتحدة أنها جمعت أربعين مليون دولار من مستثمرين على رأسهم صندوقين رئيسيين للتحوط.
ونقلت "بلومبرج" عن مصادر بأن "مورجان كريك ديجيتال" – التي أطلقت صندوق مؤشر الأصول الرقمية في أغسطس/آب الماضي – ضمنت تمويل بعض أنشطتها الهامة في تطوير "بلوك شين".
وفي سياق متصل، أصدرت الحكومة الصينية مقترحات إرشادية تشكل إطار عمل يهدف لتحسين كفاءة الخدمات المالية، وذلك باستخدام تكنولوجيا "بلوك شين" وبتعاون بين البنك المركزي وجهات تنظيمية ومالية في البلاد.
وارتفعت الريبل بحلول الساعة 21:10 جرينتش بنسبة 2% إلى 0.30 دولار، وسجلت اعلى سعر اليوم عند 0.31 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار، في حين بلغت قيمتها السوقية 30.8 مليار دولار.
وارتفعت "بتكوين" بنسبة 0.5% إلى 3637 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 3657.6 دولار وأقل سعر عند 3576.3 دولار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 63.8 مليار دولار.
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