“الإسكان” تتيح 3 مشاريع سكنية جديدة للحجز في القصيم وتبوك

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 12:01 صباحًا, 13 فبراير 2019 م

المناطق - واس

أطلقت وزارة الإسكان اليوم الثلاثاء 3 مشاريع سكنية جديدة للفلل الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة في منطقتي تبوك والقصيم، تسهم هذه المشاريع مجتمعة في توفير 564 وحدة سكنية جاهزة للسكن، ودعا برنامج “سكني” جميع المستفيدين المرشحين في تلك المناطق والراغبين في التملك ضمن مشاريع الوزارة إلى زيارة المعارض المخصصة للحجز في مواقع المشاريع.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن هذه المشاريع ستكون متاحة للحجز أمام المستفيدين بدءًا من اليوم، وذلك من خلال زيارة موقع المشروع، واستكمال إجراءات الحجز النهائي للوحدة السكنية، مبيّنة أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بعد اكتمال إجراءات الحجز النهائي.

وشملت المشاريع التي أعلنت عنها الوزارة مشروع المذنب بمنطقة القصيم، والذي يوفر 100 وحدة سكنية من نوع فيلا تبلغ مساحتها 500 متر مربع، حيث تضم 4 غرف نوم ومجلس وصالة ومطبخ و3 دورات مياه، وتبدأ أسعارها (308,595 ريال) وبأقساط شهرية تبدأ من (1,029 ريال)، وتتوفر في المشروع كامل الخدمات، إذ يحوي على مواقع مخصصة للمدارس، ومسجدين، بالإضافة إلى الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وملاعب للأطفال، ومرافق تجارية، ليكون مشروعًا سكنيًا متكاملًا يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه من خدمات.

أما المشروع الثاني في منطقة القصيم والواقع في محافظة عيون الجواء فيضم 76 فيلا على مساحة إجمالية تتجاوز 116,227 مترًا مربعًا للمشروع كاملًا، وتبلغ قيمة الفلل السكنية فيه (295,515 ريالًا) للفيلا، وبأقساط شهرية تبدأ من (985 ريال)، بمساحة إجمالية للأرض تصل لنحو 500 متر مربع لكل فيلا، ومساحة بناء تقدر بحوالي 245 مترًا مربعًا، ويضم المشروع عددًا من المساجد والحدائق، ومركزًا ثقافيًا، وأراضي مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، وللجهات الحكومية.

ويقع مشروع إسكان تيماء في منطقة تبوك، إذ يبلغ عدد الوحدات السكنية فيه 388 فيلا بسعر (343,050 ريالًا)، إضافة إلى 376 قطعة أرض مُطورة، حيث تبلغ مساحته الإجمالية (749,300 متر مربع)، ويضم مساجد وحدائق، ومسطحات خضراء، وأراض مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، وللجهات الحكومية، ويبدأ القسط الشهري للفلل السكنية من (1,144 ريالًا)، فيما تبلغ مساحة الأرض 500 متر مربع لكل فيلا، وتشمل الفيلا الواحدة 4 غرف نوم بالإضافة إلى المرافق الأخرى.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاريع التي تتميز بتكامل البنية التحتية والخدمات، من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وسفلته، وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتأتي هذه المشاريع امتدادًا لأكثر من 35 مشروعًا للفلل السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والتي سبق الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، حيث توفر هذه المشاريع أكثر من 12 الف فيلا سكنية، تتوزع في مختلف مدن المملكة، مشددة على الالتزام بتسليم هذه المشاريع للمستفيدين بعد اكتمال إجراءات الحجز النهائي.