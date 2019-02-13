رئيس “موازنة النواب” : لقاء مثمر مع وفد صندوق النقد الدولى

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قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب حسين عيسى، إن لقاء وفد صندوق النقد الدولي اليوم /الثلاثاء/ مع عدد من قيادات مجلس النواب كان مثمرا للغاية, وشهد عرضا لرؤية البرلمان إزاء برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع الحكومة لإنجاح هذا البرنامج.

وأوضح عيسى – في تصريحات – : ” أنه استقبل اليوم مع وكيل المجلس النائب سليمان وهدان ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية النائب أحمد سمير, وفدا من صندوق النقد الدولي يزور مصر حاليا, برئاسة الدكتور جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي, يرافقه رئيس مكتب الصندوق في القاهرة”.

وقال عيسى إن اللقاء شهد شرحا لوجهة نظر البرلمان تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون الذي تم بين البرلمان والحكومة في سبيل إنجاح البرنامج, كما تم عرض دور صندوق النقد الدولي والاتفاقية الخاصة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت عيسى إلى أن وفد صندوق النقد أكد أن هناك إنجازا كبيرا جدا تحقق خلال السنتين الماضيتين فيما يتعلق بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي, وأن مصر قدمت نموذجا يحتذى به; لا سيما وأن جميع المؤشرات الاقتصادية الخاصة بمعدل النمو ارتفعت, كما شهدت مؤشرات التضخم والبطالة تحسنا .

وأوضح أن وفد الصندوق أشار إلى أن آخر بعثة له إلى مصر ستكون في يونيو القادم , فيما سيتم صرف آخر شريحة من القرض في أكتوبر أو نوفمبر المقبل, مع تأكيد الصندوق على مواصلة التعاون واستكمال الإصلاح الاقتصادي مع مصر حتى بعد انتهاء الاتفاقية العام الجاري, نظرا لما لمسوه من جدية والتزام وتشجيع من القيادة السياسية.

وتابع عيسى : “اتفقنا أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات تشغيلية خاصة بالصناعة والخدمات والزراعة وتوفير فرص عمل وتمويل مشروعات”, مضيفا أن مصر قامت بتهيئة البيئة المالية والنقدية والتشريعية للانطلاق الاقتصادي.

وأشار عيسى إلى أن وفد الصندوق أشاد بدور مجلس النواب في مساعدة الحكومة بشكل كبير في الجانب التشريعي, والعمل بروح فريق العمل الواحد من أجل إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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