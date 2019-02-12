شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق التداولات على استقرار رغم انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة في ختام تداولات الجلسة على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانحسار ضغوطه على السلع، ولكن المعدن النفيس استفاد من هبوط العملة الأمريكية اليوم.



وكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن اتفاق مبدئي لتمويل الحكومة الفيدرالية لتجنب إغلاق وشيك ربما كان سيحدث نهاية الأسبوع الجاري.



وأوضح "ترامب" بأن الاتفاق مع الديمقراطيين في الكونجرس بشأن أمن الحدود لا يرضيه، ولكنه جيد من ناحية الحيلولة دون وقوع إغلاق حكومي جديد بعد الإغلاق السابق الذي استمر لخمسة وثلاثين يوميا.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:17 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل سعر عند 96.6 نقطة.



واستقرت أسعار الفضة في ختام التداولات عند 15.69 دولار للأوقية دون تغيير من الجلسة السابقة، وسجل المعدن أعلى سعر عند 15.82 دولار وأقل سعر عند 15.65 دولار.



وارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل بنسبة 0.2% (ما يعادل 2.1 دولار) وأغلقت عند 1314 دولاراً للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1318.3 دولار وأقل سعر عند 1310 دولارات.