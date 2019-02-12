عدد زوار رأس الخيمة يفوق المليون في 2018

الخليج 365 - الإمارات:

تجاوز عدد زوار رأس الخيمة العام الماضي مليون زائر، جاؤوا من كافة الأسواق المحلية والدولية، بصدارة زوار سكان الإمارات.

وحسب بيانات "هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة"، نما عدد زوار الإمارة العام الماضي 10% مقارنةً مع 2017، وازداد عدد الزوار ممن يقطنون الإمارات 38% مقابل العام ذاته.

وتصدرت ألمانيا قائمة الأسواق الدولية بـ83.6 ألف زائر، تلتها روسيا بـ83.5 ألف زائر، ثم المملكة المتحدة بـ63 ألف زائر بنمو 11.5%.

وفي المركز الرابع، جاء سياح الهند وعددهم 62 ألف زائر، ثم زوار كازاخستان في المركز الخامس بـ27 ألف زائر.

وأطلقت "هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة" في ديسمبر (كانون الأول) الماضي استراتيجية الوجهة 2019- 2021، بهدف تنمية السياحة في رأس الخيمة.

وفي ضوء الطلب المتزايد على الغرف الفندقية بالإمارة، تعتزم "هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة" توسيع محفظتها الحالية للمنتجعات والفنادق من 5,500 غرفة إلى أكثر من 10 آلاف غرفة نهاية 2020.

وتسعى الهيئة لإنجاز 47 منتجاً سياحياً جديداً بحلول 2025، إضافة لتطوير 20 موقعاً تاريخياً وتراثياً بمناطق الإمارة.