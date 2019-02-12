أملاك للتمويل تخسر 125 مليون درهم نهاية 2018

بلغت خسائر أملاك للتمويل 71 مليون درهم في الربع الرابع

الخليج 365 - الإمارات:

تكبدت "شركة أملاك للتمويل" خسائر بـ125.6 مليون درهم نهاية العام الماضي، مقارنةً مع 51.33 مليون درهم أرباح 2017.

وعزت الشركة الخسارة في بيان لها إلى انخفاض الإيرادات لـ342.03 مليون درهم، مقابل 362.92 مليون درهم في 2017.

وبلغت خسائر أملاك للتمويل 71 مليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنةً مع ربح 20 مليون درهم في الربع ذاته 2017.

وتحولت "شركة أملاك للتمويل" إلى الخسارة نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حيث خسرت 53.6 مليون درهم (3.6 فلساً للسهم)، مقارنةً مع ربح 22 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.

ونمت الأرباح 2% إلى 10.4 مليون درهم (0.7 فلساً للسهم) نهاية النصف الأول من العام الماضي، مقارنةً مع 10.2 مليون درهم أرباح النصف الأول من 2017.

وأملاك للتمويل مدرجة في "سوق دبي المالي" وإحدى أكبر شركات التمويل العقاري في الإمارة، مملوكة بنسبة 45% من "شركة إعمار العقارية".