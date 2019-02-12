شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنك السويسري يتراجع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السويسري خلال تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي أمام أغلب العملات الرئيسية لاسيما الدولار واليورو وسط مبيعات من جانب مستثمرين وصناديق آسيوية على العملة السويسرية.



وكان الفرنك قد تراجع أمس بنحو 0.6% أمام الدولار، وأنعشت هذه الخسائر ذاكرة الأسواق والمستثمرين بشأن القرار المفاجيء الذي اتخذه البنك المركزي السويسري عام 2015 بإنهاء الربط مع العملة الموحدة "اليورو".



وتراجعت العملة السويسرية أمام الدولار رغم ضعف أداء الأخير اليوم في أعقاب صعوده على مدار الجلسات الماضية.

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ويرى محللون أن التراجع الأخير للفرنك السويسري جاء نتيجة نقص السيولة على العملة مما تسبب في تقلبات شديدة في تداولاتها.



وشهدت الأسواق الآسيوية هدوءاً في التعاملات بعد عطلة طويلة في الصين على مدار الأسبوع الماضي للاحتفال بالعام القمري الجديد بالإضافة إلى عطلة أمس في اليابان للاحتفال بيوم التأسيس الوطني.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار أمام الفرنك بحلول الساعة 18:36 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.0064، وسجلت العملة الأمريكية أعلى سعر أمام نظيرتها السويسرية اليوم عند 1.0093 وأقل سعر عند 1.0033.



وارتفع اليورو أمام الفرنك بنسبة 0.7% إلى 1.1405، وسجلت العملة الموحدة أعلى سعر أمام الفرنك اليوم عند 1.1409 وأقل سعر عند 1.1319.