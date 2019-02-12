شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع هدوء ضغوط الدولار على المعدن النفيس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب اليوم بفعل هدوء الضغوط على المعدن النفيس التي تسبب فيها صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب حذر في الأسواق لنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ومن جانبه، استبعد محافظ الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" وقوع الاقتصاد الأمريكي تحت براثن الركود قريباً مشيراً إلى الأمور على ما يرام.

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وتراجع مؤشر الدولار امام عدد من العملات الرئيسية بحلول الساعة 17:55 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل سعر عند 96.7 نقطة.



هذا، وأعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن عدم رضاه عن اتفاق التمويل الحكومي وامن الحدود الذي تم التوصل إليه مع الديمقراطيين باكونجرسن ولكنه شدد في نفس الوقت على عدم وقوع إغلاق حكومي وشيك.



وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.1% إلى 1314 دولاراً للأوقية، وسجلت اعلى سعر اليوم عند 1318.3 دولار وأقل سعر عند 1310 دولارات للأوقية.