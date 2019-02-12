شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض لكنه لا يزال قرب اعلى مستوياته في 8 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم فيما يشبه بوقفة بعد الارتفاع على مدار الجلسات الماضية ليسجل اعلى مستوى في ثمانية أسابيع، وفقدت العملة الأمريكية دعم كونها إحدى أصول الملاذ الآمن.



يأتي ذلك وسط تفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق مبدئي بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي بشأن تمويل الحكومة.



ومن المنتظر انتهاء العمل بالاتفاق الحالي بين إدارة "ترامب" والديمقراطيين في الكونجرس بشأن تمويل الحكومة الفيدرالية يوم الجمعة المقبل، وهو ما يعني تجنب إغلاق حكومي.

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على صعيد آخر، تجري محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في العاصمة "بكين" لبحث أوجه الخلاف وسبل معالجتها.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:12 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.



وكان مؤشر الدولار قد سجل أمس مستوى 97.2 نقطة الذي اعتبر الأعلى منذ منتصف ديسمبر/كانون الثاني الماضي.