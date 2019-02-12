شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"جي إف إتش": سنتخارج من أصول عقارية بـ200 مليون دولار في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية عن صفقة تخارج من أصول عقارية ستتم بالربع الأول ستدر على الشركة أرباحا جيدة.

وأوضح هشام الريس في مقابلة مع قناة العربية أن المجموعة ستتخارج من أصول عقارية بما لا يقل عن 200 مليون دولار في العام 2019.

وبين أن المجموعة باعت 140 مليون دولار العام الماضي، مبينا أن "جي إف أتش"أعلنت اليوم عن صفقة تخارج أيضا بـ100 مليون دولار أخرى.

Advertisements

وأشار إلى أن هذه التخارج من صفقة عقارية يأتي ضمن خطة تخارجات أعلن عنها في العام الماضي بقيمة مليار دولار ستتم على 5 سنوات.

وانخفضت الأرباح الفصلية لمجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 37% لتصل إلى 10.6 مليون دولار.

كما بلغ الربح الصافي الموحد خلال الربع الأخير 10.39 مليون دولار مقارنة بـ 12.15 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2017، بانخفاض 14.5%.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3%، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5.6% عن العام. إضافة إلى إلغاء أسهم الخزينة التي تمثل 7% من رأسمال المجموعة.