778 مليون دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج في 2018

‏شهد العام الميلادي 2018 ‏زيادة في إجمالي تحويلات المصريين ‏العاملين بالخارج بمقدار 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1% لتسجل نحو 25.5 مليار دولار (مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال العام الميلادي 2017).

جدير بالذكر ان اجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2018 حققت زيادة قدرها 270.2 مليون دولار لتسجل نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018

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