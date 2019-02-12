المشاط تبحث استحداث قسم للسياحة والضيافة لأول مرة بالجامعة الأمريكية

بحثت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط مع عدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية, سبل التعاون بين الوزارة والجامعة خلال الفترة المقبلة, إذ تمت مناقشة امكانية استحداث قسم لتدريس والتدريب على السياحة والضيافة لأول مرة بالجامعة وذلك بالتعاون مع جامعة سنترال فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية والتي ستتولى أيضا التمويل.

وأشادت المشاط، خلال الاجتماع بفكرة استحداث هذا القسم لتدريس السياحة والضيافة والتدريب عليهما لأول مرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة, مشيرة إلى استعداد الوزارة للتعاون لتأسيس هذا القسم بما يعزز من استفادة قطاع السياحة المصري من الطاقات الشابة الموجودة بالمؤسسات التعليمية المختلفة لتطوير صناعة السياحة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأكدت الوزيرة أهمية استثمار وبناء عنصر بشري مؤهل لخدمة قطاع السياحة عبر التدريب الفني والمهني المؤسسي المواكب للاتجاهات العالمية، لافتة إلى أن التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري يعتبر أحد أهم الملفات الرئيسية التي يتضمنها محور الإصلاح المؤسسي في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير القطاع.

وأضافت المشاط – وفقا لبيان أصدرته وزارة السياحة اليوم – أن السياحة من أهم الصادرات الخدمية للاقتصاد المصري والتي يجب العمل على تنميتها، مستعرضة رؤية الوزارة التي ترتكز إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يخدم أكثر من 70 صناعة مرتبطة ويساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضحت الوزيرة أن أي إصلاح هيكلي يتضمن بجانب الإصلاحات التشريعية, ما يتعلق وهو ما يتمثل في الاهتمام بالعنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع,

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إلى جانب جزء آخر يتعلق بال` بءزؤ طءزإ والخاص برفع كفاءة المنشآت السياحية والفندقية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن وجود هذا القسم من شأنه أن يسهم في خلق وعي سياحي شامل لدى طلاب الجامعات وإلمامهم بالدور الحيوي الهام لصناعة السياحة.

من جانبهم، أشار أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية إلى أن جامعة سنترال فلوريدا تعتبر إحدى أهم الجامعات الأمريكية التي يوجد بها مدرسة للسياحة والضيافة في العالم.

كما أعربوا عن رغبتهم في التعاون مع الوزارة وخاصة فيما يتعلق بمعرفة احتياجات القطاع السياحي المصري لربطها بالبرامج والمناهج التعليمية والتدريبية اللازمة لهذا القسم المزمع إنشاؤه.

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