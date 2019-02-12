شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يقلل مكاسبه لكنه لا يزال مرتفعاً بدعم من تقرير "أوبك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط اليوم عقب صدور تقرير "أوبك" الذي أظهر انخفاض إنتاج المنظمة في يناير/كانون الثاني الماضي بالإضافة إلى انخفاض الدولار أمام معظم العملات الرئيسية.



وأعلنت "أوبك" انخفاض إنتاجها من الخام إلى 30.8 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي مقارنة بضخ 31.6 مليون برميل في ديسمبر/كانون الأول 2018.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:21 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 97.2 نقطة وأقل سعر عند 96.8 نقطة.

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يأتي ذلك بالتزامن مع تفاؤل إزاء المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي يدعم الطلب العالمي على الخام.



وارتفعت أسعار "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:15 جرينتش بنسبة 1.5% إلى 53.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.05 دولار وأقل سعر عند 52.2 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.7% إلى 62.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 63.3 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار.