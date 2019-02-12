شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "رأس الخيمة للأسمنت الأبيض"السنوية تهبط 57% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض للإنشاءات، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن تراجع أرباحها بنسبة 57% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2018.

وأشارت الشركة في بيان لسوق أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إلى تحقيقها صافي ربح بلغ 13 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 30.418 مليون درهم خلال العام 2017.

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ووفقاً للبيان، تراجعت الإيرادات إلى 228.110 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 253.17 مليون درهم في العام 2017.

وتراجعت موجودات الشركة إلى 1.03 مليار درهم خلال 2018، مقابل أصول بلغت 1.10 مليار درهم في العام 2017.

يشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 13.9 مليون درهم في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2018 مقابل صافي أرباح بلغ 16.1 مليون درهم بنفس الفترة المقابلة من العام 2017.