شكرا لقرائتكم خبر عن 68 إلى 78 ريالا نطاق سعر السهم في طرح "القحطاني للمزادات" بالسوق الموازية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مشاركة المالية، المستشار المالي ومدير الطرح لشركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية (القحطاني للمزادات)، أن سعر طرح أسهم الشركة سيكون ما بين 68 ريالا إلى 78 ريالا للسهم الواحد. كما سيكون الحد الأعلى للاكتتاب هو 99,999 سهم، بينما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه يبلغ العدد الإجمالي للأسهم المطروحة 780 ألف سهم عادي، تعادل 39% من أسهم شركة القحطاني للمزادات، والتي يبلغ رأسمالها 20 مليون ريال سعودي.

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وكشفت مشاركة المالية أن المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها اكتتبوا في كامل الأسهم المطروحة، وأشارت إلى أنها ستبدأ في استلام طـلبـات الاكـتـتـاب في الأسهم المطروحة اعـتـبـاراً مـن بعد غد الخميس الموافق 14 فبراير 2019م، ولمدة (13) يوم عمل، تنتهي يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2019، ليكون بذلك أول اكتتاب في العام الجديد.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في سبتمبر 2018 على طلب شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية طرح 780 ألف سهم تمثل ما نسبته (39%) من أسهمها، البالغة 2 مليون سهم، حيث يبلغ رأس مال الشركة 20 مليون ريال سعودي.

وتأسست شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية في العام 2011، وتعد من أكبر الشركات الرائدة في مجال المزادات في المملكة والشرق الأوسط والمتخصّصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية لبيع السيارات والمعدات والشاحنات والمولدات الكهربائية ومكائن اللحام وباصات النقل وخزانات الوقود وخزانات المياه والأثاث الفندقي والغرف الجاهزة والمواد التالفة من حديد ونحاس وغيرها بالإضافة إلى المعامل والمصانع ومعدات الحفر والمعدات الخاصة ذات الحمولة العالية وغير ذلك.